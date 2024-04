Pioli e quella battuta sull’Inter: «Il fatto che a vincere siano i nostri rivali rimarca di più i nostri limiti»

Stefano Pioli, durante la conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan, ha commentato la battuta fatta sull’Inter

Stefano Pioli in conferenza stampa ha fatto questa battuta sull’Inter. Ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus:

PAROLE – «È stato un errore non sottolineare il cammino in Champions l’anno scorso. Non so da cosa sia dipeso, se ho sbagliato io a comunicare. Il fatto che a vincere lo Scudetto sia l’Inter, che a eliminarci l’anno scorso sia stata l’Inter, questo ha fatto la differenza. Sono i nostri rivali che vanno a vincere e i nostri limiti vengono rimarcati di più. Se vogliamo alzare il livello dobbiamo avere spalle larghe».

