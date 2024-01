Pioli tira le orecchie a Chukwueze: «Sta facendo fatica. Mi aspetto di più da lui»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato anche i primi 4 mesi di Samuel Chukwueze in rossonero: ci si aspetta di più

In conferenza stampa prima di Empoli-Milan, Stefano Pioli ha parlato anche di Chukwueze:

CHUKWUEZE – «È il nuovo arrivato che sta facendo più fatica ad entrare nei nostri meccanismi. Non ha avuto continuità per via degli infortuni, certo che mi aspetto di più al suo rientro dalla Coppa d’Africa».

