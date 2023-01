Pioli: «Con Maldini e Massara parliamo di giocatori intelligenti». Le parole del tecnico rossonero a 7, settimanale del Corriere della Sera

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del settimanale del Corriere della Sera 7. Un estratto delle sue dichiarazioni.

CAMBIAMENTI NEL CORSO DELLA CARRIERA – «Le mie priorità sono sempre le stesse: motivare i giocatori, metterli bene in campo e dargli idee. Prima ero più schematico, mi affidavo alla tattica, ora so che non vinci per il sistema di gioco, 443 o 4231, ma per l’insieme di talento, passione, sudore, sacrificio, voglia di lottare per obiettivi chiari. Carattere, insomma. E intelligenza. Ora sono più strategico, e con lo staff ampio posso concentrarmi sui singoli giocatori. Con Maldini e Massara non si parla di giocatori bassi o alti, destri o mancini, ma intelligenti. La tecnica è un dato acquisito, la forza ed esplosività di gambe serve, ma il futuro del calcio è dei giocatori che sanno riconoscere in anticipo e velocemente come sviluppare la situazione, leggere gli spazi da occupare.»

