Pioli: «Champions League? La qualificazione non è un risultato scontato»

Intervenuto in conferenza stampa prima di Inter-Milan, Stefano Pioli ha parlato così dell’obiettivo Champions League:

«La zona Champions è un obiettivo importante, non va dato per scontato. Vedendo gli altri campionati è il Napoli che sta facendo un cammino impressionante, con le altre siamo lì e dobbiamo vincere più partite possibile. E poi c’è anche la Champions che è un obiettivo importante. Centrocampo a 3? So come giocheremo ma non lo dico oggi».

