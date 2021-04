Pioli, al momento può contare su Bennacer: il resto è da valutare e in queste ore arriveranno risposte più concrete in merito alle presenze

Pioli, al momento può contare su Bennacer: il resto è da valutare e in queste ore arriveranno risposte più concrete in merito alle presenze.

IN VISTA DELLA LAZIO- Come riporta Tuttosport, in vista della trasferta di lunedì contro la Lazio, Pioli dovrà valutare le condizioni di quei giocatori che hanno saltato la gara contro il Sassuolo: Bennacer, Ibrahimovic e Theo Hernandez. Al momento l’algerino avrebbe più possibilità di essere in campo, mentre permane l’incertezza per ciò che riguarda l’attaccante svedese e il terzino francese.