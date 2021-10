Pioli a Sky: «Orgoglioso del carattere della squadra. Vittoria fondamentale»

Stefano Pioli ha commentato a Sky la prestazione del suo Milan contro il verona. le parole del tecnico rossonero

Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria in rimota sul Verona, Stefano Pioli ha parlato così della partita del Milan a San Siro.

CARATTERE – «Sono orgoglioso del carattere e della voglia che ha dimostrato la squadra. La partita si è complicata ma siamo stati bravi a risolverla e a rialzarci».

PARTITA – «Credo che nel primo tempo il Verona sia stato più pronto di noi a vincere i duelli. Siamo stati sfortunati nel primo gol, ma poi siamo tornati negli spogliatoi convinti di poter ribaltare il risultato: dovevamo giocare con più qualità e ci siamo riusciti».

ASSENTI – «Abbiamo vinto questa partita con maturità e con competitività, abbiamo lottato insieme per un grande obbiettivo. Dobbiamo pensare in piccolo, abbiamo giocatori di grandissimo livello, ora pensiamo alla Champions e poi torniamo al campionato».

CASTILLEJO – «Samu è un esempio, le mie scelte sono state penalizzanti per lui, ma non ha mai smesso di lavorare. È molto dentro il gurppo e stasera ha dato grande qualità. È stato molto bravo e sono contento che lui si sia fatt trovare pronto».

ROSA – «Questa vittoria è la riprova che il club ha costruito una rosa forte con tante assenze. Riusciamo ad essere copetitivi, perché abbiamo tante scelte e giocatori forti, stiamo lavorando per quello».

CALABRIA – «Calabria è un giocatore molto inteligente nato come centrocampista, Atalanta e Verona sono avversari che ti seguono a uomo, quindi cambiare posizione ci aiuta e lui è molto itelligente a smarcarsi».

INTENSITA’ – «Ci voleva più attenzione, loro nel primo tempo sono stati più intensi di noi, nel secondo, aumentando il dinamismo, siamo stati migliori di loro».

SCUDETTO – «Questa è una vittoria che vale tre punti ed è importtantissima, per fortuna riavere i tifosi accanto ci ha dato energia in un momento delicato. Sappiamo che Napoli, Inter, Juve, Lazio, Roma e Atalanta sono fortissime, noi dobbiamo pensare in piccolo per ottenere un grande obiettivo».

IBRAHIMOVIC – «La presenza di Zlatan è stata importantissima negli ultimi minuti, spero che stia bene perchè è un giocatore di grandissima intelligenza ed è supertiore. Spero possa giocare tanto da qui alla fine del campionato».