Pioli a Milan Tv: «Importante una vittoria così netta. Sulla Juve…». Le parole del tecnico rossonero dopo il successo a San Siro

Stefano Pioli ha parlato a Milan Tv dopo Milan Sampdoria:

LA SAMP – «Importante la vittoria e importante che sia stata così netta. Si tratta solo di una partita, adesso dobbiamo fare bene le prossime»

LE ASPETTATIVE – «Siamo una squadra forte, ma non sempre si può vincere. La squadra ha capacità tecniche e caratteriali. La delusione che abbiamo subito in Champions è forte e non passerà con questa partita. Sarà difficile finire questo campionato, soprattutto quella contro la Juventus. Adesso dobbiamo però recuperare energie per affrontare al meglio questo finale di stagione»

I TIFOSI – «Noi abbiamo avuto alti e bassi. I tifosi hanno avuto solo alti, loro ci supportano soprattutto nei momenti delicati e difficili. Non ho dubbi che saranno anche presenti a Torino»