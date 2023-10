Pioli a Dazn: «Una partita particolare, molto nervosa. Classifica? Ne riparliamo dopo Juve e Napoli»

Pioli a Dazn: «Una partita particolare, molto nervosa. Classifica…». Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria del Milan

Le parole di Stefano Pioli a Dazn post Genoa Milan:

IL FINALE – «Non ho memoria di queste cose, ma è difficile ricordare. È il bello del snotro mestiere. Una partita particolare, tesissima e nervosissima. Ci abbiamo creduto, è stato un merito dei nostri giocatori, dato che abbiamo speso tanto, soprattutto a livello mentale. Ci abbiamo provato»

PARATA GIROUD – «Quando si è messo la maglia di Maignan, fa parte della nostra mentalità e spirito. Voleva andare in porta Pulisic, ma gli ho detto che era piccolino. Siamo stati fortunati, bravo Giroud. Fa parte di un gruppo che vuole dare lil massimo e mi rende più felice»

TANTA ROTAZIONE – «Penso che la crescita è la cosa più importante. Per vincere le partite dovevamo giocare bene e meglio degli avversari. Ora riusciamo a vincere anche quelle partite più sporche. Queste giornate ci sono, soprattutto quando giochiamo ogni tre giorni. A Dortmund poi una partita difficile dal punto di vista fisico e mentale. La crescita sta nel vincere queste partite qui»

GOL PULISIC – «Anche l’arbitro è stato costantemente bloccato. Io non lo so, probabilmente era giusto così ma mi interessa poco»

TRIDENTE INEDITO – «A livello di caratteristiche non ho cambiato molto. Ho cambiato per avere una squadra pronta dal punto di vista mentale, per una partita. Abbiamo avuto un fraseggio non pulito, quindi gli attaccanti hanno avuto poco palloni. Sono venuti questi attaccanti perché io voglio giocatori pronti, devo rispettare quello che ho detto»

PROSSIME GARE – «Contro la Juve senza Theo e Maignan? Non ho visto Theo e il suo fallo. Riparliamo della classifica dopo Juve e Napoli. Affrontiamo due squadre che lottano per vincere il campionato. Dispiace non avere Theo e Maignan, spero che la sosta ci ridia gli infortunati e Jovic si metta in forma. Questo vuol dire che sono più freschi per giocare contro il PSG. Contro la Juve saremo preparati»