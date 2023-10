Piccinini: «Milan? Risultato pesante, quando si commettono errori banali…»

Il giornalista e telecronista Sandro Piccinini ha voluto dire la sua sulla sconfitta rimediata ieri dal Milan contro il PSG in Champions

Intervenuto sul proprio account X, Sandro Piccinini si esprime così dopo PSG-Milan.

LE PAROLE – «Il risultato finale è pesante e la differenza tecnica si è vista tutta. Quando si commettono errori banali e si accetta l’uno contro uno con giocatori come Mbappè & co. non c’è scampo. Pioli dovrà lavorare parecchio, sperando che il vero Leao non sia quello di questa sera».