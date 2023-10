Perfetti su Pulisic: «Se fisicamente sta bene è devastante». Le parole del giornalista dopo la sfida tra Genoa e Milan

Fabio Perfetti ha commentato ai microfoni di Sportitalia la sfida tra Genoa e Milan. Ecco le parole del giornalista e gli elogi a Pulisic:

«Gudmundsson è un ragazzo che si sta consolidando, dopo un grande campionato di Serie B. La Serie A è un’altra cosa, ma lui non sembra avvertire la differenza. Ha dato un contributo importante stasera. Maignan ha fatto un miracolo nel finale, ma ormai non fa più notizia. Dispiace per l’espulsione, perché può portare degli strascichi. Ma se il Milan esce da Marassi con i tre punti il merito è, indubbiamente, tutto suo. Pulisic, se fisicamente sta bene, è devastante»