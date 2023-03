Pereyra a Sky: «Abbiamo meritato la vittoria contro il Milan»

Roberto Pereyra, giocatore dell’Udinese, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Milan. Le dichiarazioni

VITTORIA VOLUTA – «Tantissimo. Siamo stati in un periodo difficile, dove la squadra ha abbassato la testa, dato il massimo e questa vittoria l’abbiamo voluta, l’abbiamo presa e ce la meritiamo».

L’HAN PREPARATA COSI‘ – «In settimana abbiamo preparato la partita così, sappiamo la nostra identità e l’abbiamo tirata fuori. Siamo contenti di questo trionfo».

MOMENTO – «Siamo nel cammino giusto, conosciamo la nostra forza e non dobbiamo pensare ad altro se non ad allenarci ogni giorno».

OBIETTIVO – «La classifica sappiamo qual è. Siamo vicini ai 40 punti, che è il nostro obiettivo. Dopo ce la giocheremo con tutti».

CAPITANO – «Loro mi portano sulle spalle a me. Io do me stesso alla squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Continuare qui? Vediamo».