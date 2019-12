Perché mandare Piatek in prestito per far giocare Suso?

Suso o Piatek, uno è di troppo. Con Ibrahimovic si deve cambiare modulo o sacrificare uno dei due giocatori

Kris Piatek potrebbe lasciare il Milan nella sessione di mercato invernale. I rossoneri potrebbero girare l’attaccante in prestito per farlo giocare con continuità. L’arrivo di Ibrahimovic obbliga Pioli a giocare con due punte oppure a sacrificare Piatek. Lo svedese, tuttavia, potrebbe far ritornare in forma il proprio compagno di reparto con assist di qualità e movimenti atti a liberarlo.

Ibra focalizza l’attenzione dei difensori avversari, creando spazi per l’ex Genoa. In questo caso il 4-3-3 non sarebbe più applicabile e Suso verrebbe sacrificato. Sarebbe la volta buona per svincolarsi dalla presenza dello spagnolo, molto vincolante dal punto di vista tattico.