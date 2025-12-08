Pellegrino Milan, Tare studia il piano per l’attaccante. A gennaio si proverà il colpo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha deciso di fare sul serio per Mateo Pellegrino. Quello per l’attaccante del Parma non è più da considerare un semplice interessamento, ma è diventato un obiettivo concreto e prioritario su cui il Direttore Sportivo Igli Tare sta lavorando con determinazione. La strategia di mercato del Diavolo per la sessione invernale si sta concentrando sul rinforzo del reparto offensivo, una richiesta avanzata anche dal neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Pellegrino è segnalato come un elemento “molto caldo” nel taccuino della dirigenza Rossonera. Il DS Tare, il dirigente albanese che ha costruito la squadra con un occhio al talento emergente, vede nell’attaccante del Parma il profilo ideale per aggiungere qualità e profondità all’attacco di Allegri. L’interesse dimostra la volontà del club di Via Aldo Rossi di non lasciare nulla di intentato nella lotta Scudetto.

La Strategia di Tare: Convincere il Parma

La dirigenza del Milan è consapevole che l’operazione per portare Pellegrino a Milanello non sarà affatto semplice. Il Parma, che attualmente è impegnato in una delicata lotta salvezza in Serie A, è estremamente restio a privarsi di un elemento considerato fondamentale del proprio organico a metà stagione. Cedere un giocatore chiave in gennaio significherebbe indebolire le proprie chance di permanenza nella massima serie.

Igli Tare dovrà dunque mettere in campo tutta la sua abilità negoziale per trovare una formula che possa convincere i ducali a cedere il loro attaccante. Le opzioni sul tavolo potrebbero includere un’offerta economica significativa o l’inserimento di giovani promettenti del vivaio Rossonero come contropartita tecnica, per garantire al Parma alternative valide.

Le Esigenze di Allegri in Attacco

L’arrivo di un nuovo attaccante è una delle tre priorità stabilite da Allegri, il tecnico livornese che cerca soluzioni alternative ai titolari come Rafael Leão e Christian Pulisic. Un attaccante come Pellegrino offrirebbe al Milan non solo un’opzione di riserva, ma anche un potenziale titolare per il futuro, in linea con la politica societaria di investire su profili giovani e con margini di crescita. Il successo dell’operazione Pellegrino sarà un segnale forte delle ambizioni del Diavolo per la seconda metà di stagione.