Pellegrino può essere un obiettivo: chiede una cifra elevata

Pellegrino del Parma può essere un obiettivo di mercato del Milan: la cifra richiesta dai crociati è piuttosto elevata

Il Milan continua la sua ricerca di giovani talenti in grado di rappresentare il futuro del reparto offensivo. L’ultimo nome finito con forza sui taccuini dei dirigenti rossoneri è quello di Mateo Pellegrino, l’attaccante argentino che sta emergendo con prepotenza nelle file del Parma in Serie A. Dotato di una struttura fisica imponente e un notevole senso del gol, Pellegrino è visto come un prospetto di grande interesse per il club meneghino.

Tuttavia, l’interesse del Diavolo si è scontrato con le altissime richieste del Parma, club noto per saper valorizzare e monetizzare al meglio i propri gioielli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per convincere la società ducale a cedere il giocatore è necessario mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Cifra Monstre per un Talento in Crescita

La valutazione del Parma subisce un’ulteriore impennata in caso di trattativa per la finestra di mercato di gennaio. In tal caso, il costo del cartellino potrebbe superare anche i 30 milioni, rendendo l’operazione estremamente onerosa e complessa da finalizzare nel breve periodo.

Questa richiesta è considerata eccessiva dagli osservatori e dagli stessi dirigenti rossoneri. Pur riconoscendo il valore e il potenziale dell’attaccante, che sta dimostrando le sue qualità nel massimo campionato, è innegabile che Pellegrino sia ancora un talento giovane e, sebbene sia in Serie A, non abbia ancora la maturità e l’esperienza necessaria per sostenere immediatamente il peso di un club come il Milan al massimo livello internazionale. Un investimento così oneroso per un giocatore in piena fase di crescita è un azzardo che la dirigenza deve ponderare con estrema attenzione, specialmente alla luce delle recenti politiche di contenimento dei costi.

La Strategia del Milan: Investire sul Futuro?

Nonostante la cifra spropositata, l’interesse per Mateo Pellegrino conferma la volontà del Milan di investire su giovani prospetti da far crescere. L’attaccante argentino, che ora si confronta con le difese della Serie A, si affianca ad altri profili monitorati dal club per costruire il Diavolo del futuro.

Tuttavia, la priorità immediata, come richiesto anche dal tecnico Massimiliano Allegri, è un numero nove pronto che possa incidere subito. La trattativa per Pellegrino, con queste premesse economiche, rischia di rimanere un sogno ambizioso, a meno che il Parma non ammorbidisca le sue pretese o che il Milan non decida di stravolgere i suoi parametri di spesa per un giovane di altissimo potenziale.