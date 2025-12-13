Loftus Cheek partente, il Milan ha le idee chiare sull’inglese: spunta la notizia

Loftus Cheek è stato accostato a diversi club, tra cui Napoli e Lazio, per questo calciomercato invernale. Il Milan però ha le idee chiare

Nonostante le recenti voci di mercato che lo vedevano potenzialmente sacrificabile per finanziare nuovi acquisti, il Milan ha deciso di fare muro e puntare con decisione su Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, noto per la sua potenza fisica, la progressione palla al piede e la pericolosità negli inserimenti offensivi, è considerato un elemento chiave nel progetto tecnico del Diavolo.

Lungi dall’avere intenzione di cederlo nella prossima finestra di mercato di gennaio – un periodo spesso caratterizzato da movimenti finanziari strategici – il club rossonero sta preparando un piano per estendere il suo legame con il giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Fiducia per il Prolungamento: L’Inglese al Centro del Progetto

Attualmente, l’accordo tra il centrocampista e il Milan scade nel 2027. Tuttavia, la dirigenza meneghina ha già avviato i contatti per un prolungamento contrattuale significativo. L’obiettivo è quello di estendere la permanenza di Loftus-Cheek a San Siro per altre due stagioni, portando la scadenza del nuovo accordo al 2029.

Questo mossa evidenzia la centralità del calciatore nelle strategie future della squadra. Arrivato in Italia con l’etichetta di talento da rilanciare, l’inglese ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel centrocampo. La sua capacità di unire interdizione e proiezione offensiva lo rende ideale per il tipo di calcio richiesto dall’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che valorizza l’equilibrio tra i reparti.

Una Scelta Tecnica e Finanziaria

La decisione di blindare Loftus-Cheek ha un duplice valore. Dal punto di vista tecnico, assicura al Diavolo la continuità di un giocatore che può agire sia come mezzala che come trequartista atipico, offrendo versatilità tattica. Dal punto di vista finanziario, il prolungamento aumenta il valore patrimoniale del giocatore, proteggendo l’investimento fatto e scoraggiando l’interesse di altre big europee.

L’ottimismo filtra dagli uffici di Via Aldo Rossi, e si lavora affinché la stretta di mano che sancirà il nuovo accordo avvenga nel più breve tempo possibile. Il Milan vuole dare un segnale di stabilità alla squadra, confermando che i suoi elementi di maggior pregio sono considerati intoccabili. L’obiettivo è costruire un centrocampo solido e di prospettiva, e Loftus-Cheek ne è un pilastro fondamentale per i rossoneri.