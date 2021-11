Pellegri Milan: Giroud out, pronto il suo turno? Le ultime

Pellegri Milan: con il nuovo stop di Giroud e l’assenza forzata di Rebic, anche il giovane Pietro potrebbe trovare spazio. Il punto

Con il nuovo stop capitato ad Olivier Giroud, la vicenda Pietro Pellegri Milan potrebbe finalmente prendere quota. Infatti, secondo quanto ricorda La Gazzetta dello Sport, il giovane 2001 è pronto ad essere impiegato, visto che è uno dei pochi in cui non sta trovando spazio in attacco.

Con l’assenza del francese e quella di Ante Rebic, rimane il solo Zlatan che, come ben sappiamo, non può giocare impegni ravvicinati. Pellegri, dunque, avrà a disposizione qualche partita per guadagnarsi la fiducia di Pioli e scalare le gerarchie.