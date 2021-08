Pellegri è arrivato a Milano: domani le visite mediche per l’attaccante

Pietro Pellegri è arrivato in serata a Milano. Questa sera guarderà i suoi nuovi compagni, domani per lui primo giorno da rossonero

Comincia l’avventura di Pietro Pellegri al Milan. Il giocatore è arrivato in serata a Milano, dove guarderà i suoi nuovi compagni nel match contro la Sampdoria dall’hotel dove alloggierà. All’arrivo le sue prime parole: «Sono molto contento».

Domani per l’ex Monaco visite mediche in mattinata e firma sul contratto in sede. Poi sarà ufficialmente un giocatore rossonero.