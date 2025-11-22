Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti a sorpresa: stage Nazionale salva il Milan da Perth? Ipotesi ritiro per Gattuso l’8/9 febbraio potrebbe annullare la trasferta in Australia

HANNO DETTO

Pedullà duro su Buffon e la Nazionale: «La Norvegia non è tra le prime 5/6 al mondo, basta vendere un prodotto falso!». Critica pesante sul tafazzismo Azzurro

HANNO DETTO

Conferenza stampa Chivu: «Non riapriamo le ferite dei derby dello scorso anno, conosciamo le qualità degli attaccanti del Milan ma le partite dipendono dagli episodi. Su Allegri...»

HANNO DETTO Milanello

Inter Milan, Allegri e quella chiacchierata con Ibrahimovic. Il tecnico rossonero ci svela cosa si sono detti

HANNO DETTO

Inter Milan, Giunti parla così del derby. E su Luka Modric non ha dubbi: «È il calcio». Le parole dell'ex tecnico della Primavera rossonera

HANNO DETTO

Pellegatti a sorpresa: stage Nazionale salva il Milan da Perth? Ipotesi ritiro per Gattuso l’8/9 febbraio potrebbe annullare la trasferta in Australia

Milan news 24

Published

8 minuti ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista, ha commentato positivamente la possibilità dello stage della Nazionale a febbraio: salta la trasferta a Perth?

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha sollevato un’ipotesi che potrebbe sollevare un sospiro di sollievo tra i tifosi del Milan e la società stessa. Il possibile stage della Nazionale per preparare lo spareggio Mondiale potrebbe annullare l’improbabile trasferta rossonera in Australia.

Stage Azzurro e trasferta a rischio

L’Italia affronterà i PlayOff per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Per aiutare il CT Gattuso, la Lega e la Federazione stanno pensando di organizzare uno stage a Coverciano in un’unica data possibile: il 9 febbraio.

Proprio l’8 febbraio era prevista Milan-Como a Perth, in Australia. Secondo Pellegatti:

PAROLE – «C’è un’ipotesi interessante che mi dice che Perth potrebbe saltare. L’idea di avere il Milan a Perth proprio in quei due giorni, con giocatori come Gabbia e Ricci che dovrebbero essere a disposizione per lo stage il giorno dopo, potrebbe essere una ulteriore e definitiva [soluzione] a questa insopportabile ipotesi del Milan che giochi a 22 ore di distanza».

Lo scontro tra la necessità della Nazionale e la logistica della trasferta oceanica renderebbe insostenibile l’impegno in Australia, portando all’annullamento della gara.

Derby: Il ritorno dei big

In vista della stracittadina, Pellegatti ha espresso soddisfazione per il recupero di alcuni elementi chiave:

PAROLE – «Finalmente vedremo la coppia Leao Pulisic, l’abbiamo vista solo una volta in Coppa Italia. Torna finalmente Rabiot e questa è una bella notizia. Rivedremo il Milan sostanzialmente al completo. Un derby importante».

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.