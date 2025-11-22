Pellegatti a sorpresa: stage Nazionale salva il Milan da Perth? Ipotesi ritiro per Gattuso l’8/9 febbraio potrebbe annullare la trasferta in Australia

Pellegatti, noto giornalista, ha commentato positivamente la possibilità dello stage della Nazionale a febbraio: salta la trasferta a Perth?

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha sollevato un’ipotesi che potrebbe sollevare un sospiro di sollievo tra i tifosi del Milan e la società stessa. Il possibile stage della Nazionale per preparare lo spareggio Mondiale potrebbe annullare l’improbabile trasferta rossonera in Australia.

Stage Azzurro e trasferta a rischio

L’Italia affronterà i PlayOff per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Per aiutare il CT Gattuso, la Lega e la Federazione stanno pensando di organizzare uno stage a Coverciano in un’unica data possibile: il 9 febbraio.

Proprio l’8 febbraio era prevista Milan-Como a Perth, in Australia. Secondo Pellegatti:

PAROLE – «C’è un’ipotesi interessante che mi dice che Perth potrebbe saltare. L’idea di avere il Milan a Perth proprio in quei due giorni, con giocatori come Gabbia e Ricci che dovrebbero essere a disposizione per lo stage il giorno dopo, potrebbe essere una ulteriore e definitiva [soluzione] a questa insopportabile ipotesi del Milan che giochi a 22 ore di distanza».

Lo scontro tra la necessità della Nazionale e la logistica della trasferta oceanica renderebbe insostenibile l’impegno in Australia, portando all’annullamento della gara.

Derby: Il ritorno dei big

In vista della stracittadina, Pellegatti ha espresso soddisfazione per il recupero di alcuni elementi chiave:

PAROLE – «Finalmente vedremo la coppia Leao Pulisic, l’abbiamo vista solo una volta in Coppa Italia. Torna finalmente Rabiot e questa è una bella notizia. Rivedremo il Milan sostanzialmente al completo. Un derby importante».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.