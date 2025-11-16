Connect with us

Milan Como a Perth, Suwarso: «Supportiamo la Lega. Si pensa al bene collettivo»

Tomori, il Milan ha deciso il futuro: tutto già stabilito. Le ultime sul difensore centrale

Gimenez, piace a due club di Premier: lui ha le idee chiare. Messaggio per il Milan!

Fullkrug un'occasione, il West Ham lo mette in vendita: era stato accostato al Milan. La notizia

Calciomercato Milan, è stato accostato in estate: può partire per 25 milioni. Difficilmente Tare ci proverà

Milan Como a Perth, Suwarso: «Supportiamo la Lega. Si pensa al bene collettivo»

Published

8 minuti ago

8 minuti ago

on

By

Milan

Milan Como, Marwin Suwarso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale ha fatto chiarezza sulla questione Perth

Marwin Suwarso è tornato a parlare di Milan-Como a Perth, gara in programma a febbraio 2026. Una questione che ha fatto discutere calciatori, allenatori, addetti ai lavori e specialmente i tifosi. Il presidente dei lariani ai microfoni di Sky Sport si è espresso così:

ASPETTIAMO L'OK«Per Milan-Como a Perth la Serie A sta aspettando l'ok dalla FIFA e della Federazione asiatica. Noi supportiamo la Lega: pensiamo sia un bene per il campionato».

IL BENE COLLETTIVO«Si è trattato di una decisione della Lega, noi abbiamo dato il nostro assenso. Qualcuno sarà sempre d'accordo e qualcuno no. Bisogna guardare al bene collettivo».

