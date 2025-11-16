Milan Como a Perth, Suwarso: «Supportiamo la Lega. Si pensa al bene collettivo»

Milan Como, Marwin Suwarso ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport nella quale ha fatto chiarezza sulla questione Perth

Marwin Suwarso è tornato a parlare di Milan-Como a Perth, gara in programma a febbraio 2026. Una questione che ha fatto discutere calciatori, allenatori, addetti ai lavori e specialmente i tifosi. Il presidente dei lariani ai microfoni di Sky Sport si è espresso così:

ASPETTIAMO L’OK – «Per Milan-Como a Perth la Serie A sta aspettando l’ok dalla FIFA e della Federazione asiatica. Noi supportiamo la Lega: pensiamo sia un bene per il campionato».

IL BENE COLLETTIVO – «Si è trattato di una decisione della Lega, noi abbiamo dato il nostro assenso. Qualcuno sarà sempre d’accordo e qualcuno no. Bisogna guardare al bene collettivo».