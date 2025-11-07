Milan Como in Australia? Il sindaco rapinese è favorevole: «Ottima opportunità per esportare il nostro brand. Vengo da altri mondi e posso dire che...»

Connect with us

Milan Como in Australia: il sindaco rapinese è favorevole a giocare la gara lontano dall’Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, è intervenuto a margine della presentazione della mostra “Paolo Rossi & The Football Legends”, esprimendo un parere nettamente favorevole all’ipotesi che la partita Milan-Como venga disputata a Perth, in Australia.

Il sindaco si è definito «particolare e in controtendenza», vedendo nell’evento una grande chance per la sua città e il club: «secondo me è un’ottima opportunità per esportare il nostro brand».

Milan Como a Perth: l’esempio dello sport internazionale

Rapinese ha richiamato la sua esperienza in altri sport per giustificare la sua visione aperta su Milan-Como. Ha citato l’hockey su ghiaccio, dove è «assolutamente naturale» che le squadre della NHL (National Hockey League) girino per il mondo per promuoversi: «Mi ricordo che ho avuto la possibilità di vedere partite della NHL americana in Europa e le ho molto apprezzate».

Il Sindaco vede un duplice vantaggio nel far giocare il Como a Perth:

  1. Può essere una «grande opportunità per avvicinare al calcio molti australiani».
  2. Potrebbe «farli affezionare alla mia città».

Rapinese ha ironizzato sulla forte presenza di turisti: «penso che tutta Australia sia stata a Como, nel senso che di australiani qui ne abbiamo a quantità industriali durante l’estate, quindi potrebbe essere anche un modo per ringraziarli».

Il messaggio finale è chiaro: «Io non sono assolutamente contrario, anzi per me è un’opportunità». Il Sindaco ha espresso l’intenzione di volare a Perth: «se avrò tempo e la partita ci sarà io andrò in Australia a vedermela».

