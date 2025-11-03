Milan Como in Australia: attesa per la risposta asiatica, Simonelli rilancia la sfida globale. Segui le ultimissime

L’Assemblea di Lega Serie A si è riunita lunedì scorso in via eccezionale a Lissone, affrontando diversi temi cruciali, tra cui la nomina dell’ex capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, come consigliere federale. Tuttavia, a tenere banco nella successiva conferenza stampa è stata la discussione relativa alla possibile disputa della gara tra il Milan e il Como in Australia, a Perth, nel mese di febbraio.

Il presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, si è concesso alle domande dei giornalisti, come riportato dai colleghi di TMW, fornendo un aggiornamento sullo stato dell’arte della controversa iniziativa. “Lo stato delle cose lo conoscete, siamo in attesa della risposta della confederazione asiatica,” ha dichiarato Simonelli, sottolineando che “La Lega aspetta, non sta agendo.”

📰 Milan, Como e la sfida oceanica: reazioni e retroscena

Il progetto di far giocare una partita del massimo campionato italiano, che vedrebbe in campo il Diavolo guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri – storico ex allenatore rossonero, tornato in panchina su forte spinta del neo direttore sportivo Igli Tare – in Australia, ha sollevato opinioni contrastanti.

Simonelli ha voluto stemperare le polemiche sulla “paternità” dell’idea, ribadendo un concetto di condivisione interna: “Quando si prendono delle scelte, sono scelte di tutti: non starei a dire chi ha la primigenitura, è una scelta presa in assemblea.” Il presidente si è mostrato comprensivo nei confronti delle perplessità dei sostenitori delle due squadre: “Capiamo i tifosi, che per quelli di Milan e Como sarà non piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match.”

🌍 Promozione globale del Calcio Italiano: un passo storico

Nonostante le critiche, Simonelli ha enfatizzato la portata storica e promozionale dell’operazione. Se l’iniziativa andrà in porto, la Serie A si consacrerebbe come la prima lega calcistica mondiale a portare una propria partita di campionato all’estero.

“Però è anche vero che, come tifosi del calcio, dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all’estero,” ha aggiunto. L’eco mediatico di una simile mossa sarebbe, a suo dire, senza precedenti: “Se avverrà, ne parleranno tutti i media mondiali,” ha concluso, proiettando la Serie A in una nuova dimensione di visibilità internazionale.

Il Milan, con il nuovo assetto dirigenziale che vede Tare come DS e Allegri in panchina, è dunque in prima linea in una potenziale mossa di marketing globale che potrebbe ridefinire i confini del calcio di club.