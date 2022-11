Pellegatti: «Sono molto contento che i giocatori del Milan stiano confermando di essere dei campioni a livello mondiale». Le parole del giornalista rossonero

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di TMW delle grandi prestazioni dei calciatori di Serie A, soprattutto rossoneri, in Qatar. Ecco le parole del giornalista e tifoso del Milan:

«I Campioni della Serie A sono protagonisti anche nel mondo: Theo, Giroud, Rabiot e, per ultimo in ordine di tempo, Rafael Leao. Sono molto contento che i giocatori del Milan stiano confermando di essere dei campioni a livello mondiale; è chiaro che, con queste prestazioni, anche le importanti partite degli ottavi e – ci auguriamo dei quarti – di Champions League vedranno un Milan con dei giocatori coscienti della propria forza internazionale: se Theo, Giroud o Leao dovessero diventare Campioni del Mondo – manca ancora tanto eh – sarebbero ancora più consci di affrontare degnamente avversari di altissimo livello. So che su questo c’è qualche divergenza, perché alcuni vorrebbero che i propri giocatori tornassero a casa il prima possibile, ma io, rispettando le opinioni di tutti, sono molto orgoglioso della rete di Leao; la definisco un gol col sorriso, perché accompagna il tiro a giro sorridendo».