Kalulu Milan: il ritorno dall’infortunio può cambiare il mercato. Da Buongiorno al terzino, le idee del club

Kalulu è pronto a tornare dopo l’infortunio. In tal senso il rientro potrebbe cambiare i piani del calciomercato Milan per il reparto

Il calciomercato Milan studia un possibile colpo per la sessione estiva anche nel reparto difensivo. In tal senso il rientro di Kalulu dall’infortunio, può cambiare i piani.

Come riportato da Calciomercato.com una questione quella tattica tutt’altro che secondaria, perché potrebbe indirizzare le scelte dell’area tecnica, su tutti di Geoffrey Moncada e di Zlatan Ibrahimovic, su quale tipo di calciatore indirizzare un investimento più consistente, considerando che nelle idee del management rossonero esiste la volontà sia di puntare ad un esterno destro in grado di insidiare la titolarità di Calabria – occhio a Tiago Santos del Lille – sia un difensore centrale di piede sinistro, bravo in marcatura ma anche capace di impostare. In questa direzione le candidature di Alessandro Buongiorno del Torino – che piace pure a Napoli e Tottenham – e di Lilian Brassier del Brest torneranno d’attualità, dopo i contatti avvenuti già nel mercato dello scorso gennaio.