Pioli Milan, Pellegatti sicuro: «La gente non lo vuole più vedere. Il sostituto in pole position è lui». Le parole del giornalista

Carlo Pellegatti ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del futuro di Stefano Pioli, lanciando l’indiscrezione del possibile sostituto sulla panchina del Milan. Ecco le parole del giornalista e tifoso rossonero:

PAROLE – «Il discorso è questo, come viene considerato il cammino in Campionato? Viene considerato negativo perché l’Inter è avanti 14 punti o viene considerato positivo perché hai dietro le altre a oltre 10 punti e a 6 la Juventus? Questa è la domanda. Signori, parliamoci chiaro Pioli la gente lo vuole mandare via. Si sono stancati. Pioli la gente non lo vuole più vedere. In questo momento, secondo me, se decidessero di mandare via Pioli, il candidato, piaccia o no, è Lopetegui. L’alternativa a Pioli in pole position è Lopetegui».