Pellegatti: «Fullkrug? Il tempo è padrone della verità. Anche Giroud lo era quando è arrivato»

Pellegatti, ospite al podcast number 1, ha detto la sua su Niclas Fullkrug, il tedesco arrivato per rinforzare l’attacco del Milan

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato ospite del Podcast Number 1 condotto da Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.

Il tema trattato da Carlo Pellegatti, tra gli altri, è stato quello di Niclas Fullkrug, il rinforzo per Massimiliano Allegri che il club ha già chiuso in attesa di poterlo ufficializzare il prossimo 2 gennaio.

UN GIOCATORE DI QUEL TIPO SERVIVA – «Il tempo è il padrone della verità. Magari non ci aiuterà Fullkrug però un giocatore di quella tipologia ci serviva, perchè quando metti i palloni in area e vedi Ricci, con tutto il bene, non è un giocatore che può fare quel lavoro. Oggi senza denaro, perchè Furlani ha detto chiaro che non ci sono soldi per gennaio, allora è stata provata questa opportunità. È un giocatore alla Carrol, Crouch, un giocatore del genere che serviva al Milan».

ANCHE GIROUD UNO SCARTO – «È uno scarto del West Ham ? Anche Giroud era uno scarto del Chelsea perchè non giocava mai, eppure ci ha portato a casa uno scudetto. È chiaro che è un’incognita, ma è un nazionale tedesco, mica pizza e fichi».