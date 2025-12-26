 Pellegatti: «Fullkrug? Il tempo è padrone della verità»
Connect with us

News

Pellegatti: «Fullkrug? Il tempo è padrone della verità. Anche Giroud lo era quando è arrivato»

Published

1 ora ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, ospite al podcast number 1, ha detto la sua su Niclas Fullkrug, il tedesco arrivato per rinforzare l’attacco del Milan

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato ospite del Podcast Number 1 condotto da Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni.

Il tema trattato da Carlo Pellegatti, tra gli altri, è stato quello di Niclas Fullkrug, il rinforzo per Massimiliano Allegri che il club ha già chiuso in attesa di poterlo ufficializzare il prossimo 2 gennaio.

UN GIOCATORE DI QUEL TIPO SERVIVA «Il tempo è il padrone della verità. Magari non ci aiuterà Fullkrug però un giocatore di quella tipologia ci serviva, perchè quando metti i palloni in area e vedi Ricci, con tutto il bene, non è un giocatore che può fare quel lavoro. Oggi senza denaro, perchè Furlani ha detto chiaro che non ci sono soldi per gennaio, allora è stata provata questa opportunità. È un giocatore alla Carrol, Crouch, un giocatore del genere che serviva al Milan».

ANCHE GIROUD UNO SCARTO«È uno scarto del West Ham ? Anche Giroud era uno scarto del Chelsea perchè non giocava mai, eppure ci ha portato a casa uno scudetto. È chiaro che è un’incognita, ma è un nazionale tedesco, mica pizza e fichi».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.