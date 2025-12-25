Pellegatti analizza la situazione del Milan. Dal mercato su Nkunku e Loftus-Cheek… Segui gli aggiornamenti

Il mercato invernale del Milan si preannuncia infuocato, con una strategia che mira a bilanciare le ambizioni tecniche e la solidità finanziaria. Mentre la dirigenza lavora per ufficializzare l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco ideale per il gioco aereo, l’attenzione si sposta sulle possibili uscite. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, il Diavolo sarebbe pronto a valutare offerte importanti per due profili di spessore: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Il Caso Nkunku: Talento in Cerca di Riscatto

L’operazione che fa più rumore riguarda sicuramente Christopher Nkunku. L’attaccante francese, ex stella del Lipsia dotata di una tecnica sopraffina e velocità nel dribbling, non è ancora riuscito a imporsi a San Siro. Come sottolineato da Pellegatti, il calciatore sta attraversando una profonda crisi di fiducia, apparendo spesso come l’ombra del fuoriclasse ammirato in Bundesliga.

Per i rossoneri, la cessione del fantasista transalpino dovrebbe essere, nelle parole del giornalista, “remunerativa”. L’obiettivo del nuovo DS del Milan, Igli Tare — dirigente albanese celebre per la sua capacità di generare plusvalenze e scovare talenti pronti all’uso — è quello di incassare una cifra importante da reinvestire immediatamente per puntellare la rosa dei meneghini.

Loftus-Cheek e i Piani di Massimiliano Allegri

Discorso diverso per Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese noto per la sua straripante forza fisica e le progressioni palla al piede. Sebbene sia considerato una pedina utile nelle rotazioni, il giocatore sembra ormai sostituibileagli occhi della società. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige un calcio fatto di equilibrio e concretezza, le gerarchie sono cambiate.

Allegri ha richiesto rinforzi specifici, specialmente nel reparto arretrato, e il sacrificio di Loftus-Cheek potrebbe essere la chiave per finanziare il nuovo colpo in difesa. Igli Tare sta monitorando attentamente il mercato internazionale per garantire al Diavolo profili più funzionali al credo tattico del nuovo allenatore.

In sintesi, la sessione di gennaio potrebbe segnare una vera rivoluzione per i rossoneri. Trasformare elementi dal rendimento incerto in risorse economiche fresche sarà fondamentale per permettere al Milan di competere ai massimi livelli nella seconda parte della stagione.