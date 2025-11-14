Pellegatti ci crede: «Il Milan può raggiungere questo traguardo da qui a maggio. Vi spiego il motivo»

Pellegatti è convinto che il Milan possa farcela. Il giornalista analizza il momento dei rossoneri e sostiene l’idea di Massimiliano Allegri

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha espresso la sua ferma convinzione, mantenuta sin dall’inizio della stagione, che il Milan lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Il giornalista motiva la sua fede non solo nella forza del Milan, ma anche nelle incognite che gravano sulle principali rivali.

Pellegatti analizza la concorrenza partendo dall’Inter, favorita da tutti: “Guardiamoci intorno: c’è l’Inter… che deve superare le incognite della prossima primavera, perché proprio nella scorsa primavera è arrivata abbastanza affannata perdendo tutto pur gareggiando in tutto, per questioni anche anagrafiche.“

Pellegatti ribadisce il concetto di Allegri: “si decide tutto in primavera”

Anche il Napoli viene visto come un’incognita a causa delle sue attuali “tribolazioni”. Infine, menziona la Roma e la Juventus, che “si porta dietro un po’ di problemi.”

Nonostante anche il Milan abbia le sue incognite, come il problema dell’attaccante, Pellegatti è confortato da due elementi chiave: “intanto abbiamo un grande allenatore e questo è già importante.” Riguardo alle critiche sul gioco, ribatte: “Chi dice che il Milan gioca male si andasse a vedere il Milan con Rabiot e Pulisic e poi ditemi se giocavamo male.“

In conclusione, il giornalista ritiene che i rossoneri, pur con i loro problemi, hanno il potenziale e la guida tecnica per essere in corsa, attendendo come punto di svolta il periodo cruciale, poiché, come sostiene Allegri, “a primavera si decide il campionato e io spero di essere lì, di non perdere tanti punti.“