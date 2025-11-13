Pellegatti fa il punto sul calciomercato del Milan! A gennaio… Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Le ambizioni del Milan passano inevitabilmente per il mercato di gennaio. A fare il punto sulle possibili mosse del Diavolo è stato il noto giornalista e volto storico rossonero, Carlo Pellegatti, attraverso un suo recente video sul canale YouTube. Pellegatti ha svelato le presunte richieste avanzate dall’allenatore, Massimiliano Allegri, alla dirigenza capitanata dal Direttore Sportivo Igli Tare, in vista di un girone di ritorno che si preannuncia decisivo per gli obiettivi stagionali.

Attacco: La Caccia al “Centravanti da Area”

Secondo quanto riportato da Pellegatti, il tecnico livornese Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan per rilanciare il club ai massimi livelli, avrebbe espressamente chiesto uno o due innesti per rinforzare la rosa. La priorità assoluta è individuata nel reparto offensivo.

“Massimiliano Allegri che vi posso assicurare ha chiesto 1/2 giocatori per gennaio,” afferma il giornalista. La necessità è quella di un attaccante con precise caratteristiche: “Ha chiesto certamente un attaccante, anche se io mi pongo il problema attaccante da area di rigore, da 20 minuti, necessità di trasformare palloni aerei in tiri da indirizzare verso la porta. Questa è la domanda. Io credo proprio di sì, abbia chiesto un attaccante robusto e forte.”

Un profilo che, in sostanza, sia in grado di spaccare le partite e offrire una soluzione fisica in più in avanti. Pellegatti rassicura i tifosi dei rossoneri sul lavoro in corso: “Mi è stato assicurato che hanno già individuato degli obiettivi.”

Si solleva un punto interrogativo sulla posizione del giovane Santiago Gimenez, l’attaccante messicano già in rosa, riguardo la sua utilità: si tratta di un’opportunità a lungo termine o di un rinforzo mirato per i sei mesi cruciali di campionato?

Difesa: Fantasie su Thiago Silva ma Necessità Reali

Oltre al centravanti, Allegri avrebbe richiesto anche un rinforzo in difesa. “Oltre l’attaccante Allegri ha chiesto anche un difensore,” ha sottolineato Pellegatti.

Il giornalista ha poi toccato un tasto emotivo per i sostenitori del Diavolo: quello di un possibile ritorno del totem brasiliano Thiago Silva, l’esperto difensore noto per la sua leadership e le sue qualità tecniche. Tuttavia, questa suggestione è stata rapidamente ridimensionata: “La fantasia e la nostalgia ci hanno portato a parlare di Thiago Silva. Sarebbe un grande regalo per i tifosi del Milan. Però è un discorso da lasciar perdere, è solo una fantasia.”

La società e il DS Tare, dunque, sono chiamati a intervenire con acquisti mirati e di sostanza per accontentare le richieste di Allegri e dare al Milan l’impulso necessario per raggiungere i propri obiettivi nella seconda parte della stagione.