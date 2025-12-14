Pellegatti e il retroscena su Milan Como in Australia: «Allegri ha fatto saltare la trasferta a Perth, ecco dove si giocherà»

Pellegatti, noto giornalista, è tornato a parlare del quasi certo annullamento della sfida tra Milan e Como a Perth: le dichiarazioni

Il giornalista Carlo Pellegatti esprime grande soddisfazione per la notizia, trapelata oggi, dell’annullamento della tournée in Australia che prevedeva la sfida Milan-Como a Perth. Pellegatti attribuisce gran parte del merito a Massimiliano Allegri, che aveva espresso pubblicamente le sue perplessità logistiche.

PAROLE – «Un altro grande merito di Allegri è stato quello di far capire quanto dissennata fosse la scelta di giocare in Australia. Una volta ha detto: “Noi giocheremo dove ci dicono, ma a San Siro è meglio!».

L’anticipazione del forfait australiano, da lui stesso auspicata più volte, implica che la partita contro il Como si giocherà in Italia, molto probabilmente a San Siro, come inizialmente previsto, nelle date del 17 o 24 febbraio.

Pellegatti su Milan-Como: evitato il pericolo logistico

Pellegatti sottolinea l’importanza di aver evitato un impegno logistico disastroso, che avrebbe potuto compromettere la stagione del Milan:

PAROLE – «Importante che il Milan non sia stato costretto a sobbarcarsi un viaggio di 44 ore in pochi giorni, con un deleterio cambio di fuso e di temperature. Perché Massimiliano Allegri e i suoi Ragazzi vogliono giocarsi la stagione, curando ogni dettaglio, senza dare vantaggi agli avversari…»

Il commento si chiude con un richiamo alla storia del club: l’AC Milan è una società di calcio che deve puntare a Scudetti e Coppe, e non a tournée estemporanee. Con Allegri, che ha dimostrato la sua capacità di far valere il peso tecnico delle sue decisioni (e che ha vinto due partite in due giorni nella simulazione del match), «tutto è possibile!».