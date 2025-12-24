HANNO DETTO
Pellegatti conferma: «Kostic vicino al Milan, il suo arrivo è legato a quel grande obiettivo per giugno»
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha confermato il possibile legame tra l’imminente arrivo di Kostic e il sogno Vlahovic per giugno
Nell’ultimo aggiornamento sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato con entusiasmo la trattativa per Andrej Kostic, il talento montenegrino del Partizan Belgrado finito sotto i riflettori di Via Aldo Rossi. Un’operazione che, secondo lo storico giornalista, nasconde risvolti strategici fondamentali per il futuro del club.
L’identikit di Kostic: presente e Futuro
Pellegatti descrive Kostic (classe 2007) come un giocatore dai tratti fisici imponenti — 190 cm di altezza — e già nel giro della nazionale maggiore del Montenegro.
- Il ruolo: Un attaccante fisico che potrebbe servire immediatamente al Milan Futuro, ma con le “stimmate” giuste per affacciarsi rapidamente in prima squadra sotto gli occhi di Allegri.
- La discrepanza sulle cifre: Esiste un giallo sulla valutazione. Mentre il Partizan si dice “offeso” per una presunta offerta da 2,5 milioni, il Milan assicura di aver messo sul piatto 5 milioni di euro. La sensazione di Pellegatti è positiva: la volontà del ragazzo di vestire il rossonero farà la differenza.
Pellegatti, la strategia: l’apripista per Dusan Vlahovic
Il motivo più intrigante per chiudere l’affare Kostic risiede nel suo entourage. Il ragazzo è gestito da Darko Ristic, lo stesso agente di Dusan Vlahovic.
PAROLE – «Prendere Kostic serve soprattutto per vedere se può fungere da apripista per l’arrivo di Dusan in estate», spiega Pellegatti.
Il Milan, dunque, starebbe tessendo una tela diplomatica con Ristic per posizionarsi in pole position qualora il bomber della Juventus non dovesse rinnovare, trasformando l’acquisto del giovane Andrej nel primo tassello di un mosaico molto più ambizioso.