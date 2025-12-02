Pellegatti avvisa i tifosi sul mercato: «Cifre alte? Buttate via tutto. Arriva qualcuno solo in questo caso»

Pellegatti detta le regole per la sessione invernale: nessun investimento monstre, l’entrata in attacco è vincolata esclusivamente all’addio di Gimenez

L’avvicinamento alla sessione invernale di calciomercato porta con sé il consueto turbinio di nomi e valutazioni milionarie, ma Carlo Pellegatti ha deciso di intervenire con estremo realismo per spegnere sul nascere facili entusiasmi o illusioni. Attraverso il suo canale YouTube lo storico giornalista di fede rossonera ha fornito ai tifosi un vero e proprio vademecum per interpretare le notizie che circoleranno nel mese di gennaio. Il messaggio è netto e non lascia spazio a interpretazioni: la società non farà follie economiche. Pellegatti è stato perentorio: quando si leggeranno nomi di giocatori accostati al Milan con valutazioni che oscillano tra i 25, i 30 o i 40 milioni di euro, la reazione deve essere una sola. Bisogna prendere la carta, o la fonte dove si è appresa la notizia, e buttarla nel cestino.

Pellegatti e l’indiscrezione su Santiago Gimenez

La strategia del club di via Aldo Rossi è chiara e vincolata a un principio di sostenibilità che non prevede deroghe nemmeno per accontentare le richieste tecniche. Il focus principale riguarda il reparto avanzato, dove tutto ruota attorno a un unico nome: Santiago Gimenez. Il destino del mercato in entrata è indissolubilmente legato al futuro dell’attaccante messicano. L’equazione descritta da Pellegatti è semplice ma crudele: se esce Gimenez arriva qualcuno. In caso contrario, lo scenario cambia drasticamente.

Con una voce amara, quasi a voler preparare l’ambiente a una possibile delusione, il giornalista ha sottolineato che se il “Bebote” non dovesse fare le valigie, purtroppo non arriverà nessuno. Non ci sono margini per operazioni in aggiunta senza un’uscita pesante che liberi spazio salariale e risorse. Dunque, niente sogni di gloria slegati dalle cessioni: il mercato di gennaio sarà pragmatico e dipendente dagli incastri, con l’attacco che potrebbe restare invariato se non si sbloccherà la partenza dell’ex Feyenoord.