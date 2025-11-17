Pellegatti consiglia il Milan: «A gennaio va preso questo attaccante ma va rotto il salvadanaio. Su Santiago Gimenez...»

Pellegatti, noto giornalista, ha consigliato il Milan in vista del mercato di gennaio: Mateta del Crystal Palace l’ideale per l’attacco

Secondo il noto giornalista Carlo Pellegatti, il Milan deve intervenire senza indugio sul mercato di gennaio per rinforzare un reparto offensivo povero di un attaccante di peso. Serve un giocatore capace di riempire l’area e sbloccare le partite più difficili.

Pellegatti propone il nome ideale: Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe ’97 del Crystal Palace.

Pellegatti e l’identikit del centravanti ideale

Pellegatti ne traccia l’identikit: «Giocatore alto 1,92 m, ha 28 anni, nazionale francese… Gioca al Crystal Palace, costo tra i 25 e i 30 milioni, uomo d’area classico».

Il giornalista è categorico: «Mateta invece è bello pronto da mettere a San Siro, meglio di così…». Inoltre, Pellegatti suggerisce uno scambio potenziale: «magari al Crystal Palace un giocatore come Gimenez può interessare». L’obiettivo è chiaro: rompere il salvadanaio per un profilo immediatamente decisivo.