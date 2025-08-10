Mercato Milan, sfuma definitivamente l’ipotesi Mateta? Un club di Serie A si muove

Mercato Milan, l’Atalanta, che dopo Retegui potrebbe perdere anche Lookman, piomba su Mateta: l’attaccante era stato seguito anche dai rossoneri

Il calciomercato estivo continua a infiammare gli animi dei tifosi, e le vicende legate agli attaccanti sono sempre al centro dell’attenzione. Se l’Atalanta si muove con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo, anche il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione di Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, è chiamato a fare le sue mosse. Un nome su tutti risuona con insistenza tra i corridoi di Via Aldo Rossi: Jean-Philippe Mateta, attaccante classe 1997 del Crystal Palace.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, fonte autorevole e sempre ben informata sulle dinamiche di mercato, l’Atalanta è fortemente interessata a Mateta. I bergamaschi, in attesa di definire la cessione di Ademola Lookman (per la quale si attende una mossa concreta dall’Inter) e con i fondi già incassati dalla cessione di Mateo Retegui, puntano a un grande attaccante capace di fare la differenza. Il nome di Muniz è circolato, ma le recenti indiscrezioni confermano il forte gradimento per Mateta. Il francese, reduce da una stagione importante con il Crystal Palace, si appresta a disputare la finale di Community Shield contro il Liverpool domenica, e solo dopo questo impegno il suo futuro potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza. L’Atalanta, in ogni caso, è già “uscita allo scoperto” e potrebbe essere pronta a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro per assicurarsi un attaccante fisicamente forte e dal rendimento assicurato.

Ma cosa c’entra il Milan in tutto questo? Pedullà sottolinea un dettaglio cruciale: Jean-Philippe Mateta era già stato seguito con interesse dai rossoneri ad inizio mercato per rinforzare il proprio attacco. Questo suggerisce che il profilo del giocatore è stato attentamente valutato dalla dirigenza milanista, evidentemente in cerca di un centravanti con determinate caratteristiche. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegrialla guida tecnica del Milan hanno sicuramente ridefinito le strategie di mercato. La filosofia di Allegri, che spesso predilige attaccanti con una struttura fisica imponente e una notevole capacità di tenere pallae far salire la squadra, si sposa perfettamente con le caratteristiche di Mateta.

Il Milan, dunque, si trova in una posizione delicata. Sebbene l’Atalantasembri in vantaggio e pronta a un investimento significativo, il precedente interesse e il profilo ideale di Mateta per l’assetto tattico di Allegri potrebbero spingere i rossoneri a rientrare in corsa. La competizione sarà agguerrita, soprattutto considerando la potenza economica che l’Atalanta potrebbe mettere in campo dopo le cessioni previste. Il dialogo approfondito menzionato da Pedullà, avvenuto anche nelle ultimissime ore, suggerisce che il Milan potrebbe ancora nutrire speranze.

Il mercato è un continuo divenire, fatto di strategie, ripiegamenti e accelerazioni improvvise. La questione Mateta è un esempio lampante di come le vie del calciomercato siano intricate e spesso imprevedibili. Il Milan di Tare e Allegri dovrà valutare attentamente le proprie mosse, bilanciando le necessità tecniche con le disponibilità economiche. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e che si integri al meglio nel nuovo progetto tecnico. Che sia Mateta o un altro nome, la caccia al grande attaccante è aperta e promette di regalare ancora molte emozioni.