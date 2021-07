Pellegatti: «La società si sta muovendo in modo molto intelligente»

Carlo Pellegatti rilascia una lunga dichiarazione a Tutticonvocati riguardante il mercato del Milan, le sue parole

«Ti do già i due soprannomi: Oliviero lo sparviero per Giroud, mentre BalloTourè, visto che siamo qua in Costa Azzurra, l’abbiamo chiamato le mistral come il vento, perchè è veloce. Ci sono stati dei giudizi un po’ avventati, la proprietà del Milan si muove in maniera diversa da quella dell’Inter. Ben intesi, non abbiamo ancora vinto nulla, però si stanno muovendo in modo intelligente. Mancano il 2, il 7, il 10 e il 9 giovane. Ho letto da varie parti che il 10 a Diaz fosse la condizione per convincerlo a firmare. Panzanona, mi hanno detto! il giocatore voleva il 10 e il 10 era libero. I 10 prima erano Honda e Calhanoglu eh. Il turco buon giocatore, ma non esattamente Rivera».