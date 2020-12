Pellegatti: «Il Milan deve lottare per vincere il campionato»

Ecco il commento di Carlo Pellegatti sulla posizione in classifica che il Milan ha attualmente e sugli obiettivi della squadra

Carlo Pellegatti, ha rilasciato delle dichiarazioni frizzanti sul suo canale YouTube che riguardano il Milan e lo lotta scudetto per questo campionato di Serie A.

Pellegatti ha detto: «Da quando seguo il Milan, sono abituato sempre a pensare che i rossoneri debbano sempre lottare per vincere il campionato. Siamo a dicembre e il Milan è ancora in testa alla classifica, perciò dobbiamo lottare per vincere lo scudetto. Il ragionamento di porre le basi per gli anni a venire mi sta bene se il Milan fosse terzo, quarto in classifica. Ma ora siamo primi, non perdiamo in campionato da 9 mesi, la squadra ha alti valori. Perciò voglio che il Milan sfrutti questa posizione in classifica che ha in questo momento. La società non deve accontentarsi di quanto già fatto, e deve aiutare la squadra con il mercato, a mantenere questa posizione in classifica».