Pellegatti: «Ibra si trova a Montecarlo con Raiola per rinnovare con il Milan»

Carlo Pellegatti svela un’importante notizia di mercato: Zlatan Ibrahimovic si troverebbe a Montecarlo con Raiola e un dirigente rossonero

Carlo Pellegatti svela un’importante news di mercato, tramite il suo canale Youtube, ecco le sue parole:

«E’ finito il campionato e ogni giorno è quello buono per il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. In questo momento lo svedese è su una barca attraccata al porto di Montecarlo con Raiola e un dirigente del Milan. Su quella barca, nei prossimi giorni ci sarà un incontro e ci sarà la notizia ufficiale, come tutti speriamo, che Ibrahimovic rimarrà al Milan. Lo svedese ha preso l’elicottero per raggiungere il principato. La famiglia dello svedese si trova a Montecarlo con cui passerà un po’ di tempo. Il principato, tuttavia, non è una località casuale perchè è la sede organizzativa di Raiola. Il contratto dovrebbe essere di 5 milioni più bonus con opzione per il secondo anno. Questa è la situazione in evoluzione».