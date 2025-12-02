Pellegatti esalta Maignan: «Uno straccia Zanichelli, senza di lui punti persi. Impazzisco all'idea di...»

Pellegatti commenta la vittoria sulla Lazio: «Primo tempo tra i più brutti del 2025, ma Mike ci ha salvato ancora. Il rinnovo è un’ossessione».

La sofferta vittoria ottenuta contro la Lazio ha lasciato strascichi polemici per la qualità del gioco espresso, ma ha anche ribadito una certezza assoluta tra i pali: Mike Maignan è un fenomeno. L’analisi post-partita di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube non fa sconti alla prestazione corale della squadra nei primi 45 minuti, definita senza mezzi termini «tremenda» e classificata «fra i più brutti della stagione, forse fra i più brutti dell’anno». In un contesto di squadra prevedibile e lento, l’unica luce abbagliante è stata proprio quella dell’estremo difensore francese. Al primo minuto, il portiere ha compiuto un vero e proprio miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Gila, un intervento a palmo aperto che ha tenuto in vita il Milan in un momento critico.

Pellegatti e gli elogi di Maignan

Per descrivere la grandezza del numero 16 rossonero, il noto giornalista confessa di essere ormai in difficoltà linguistica: «Continuo a sfogliare lo Zanichelli per cercare nuovi aggettivi, Maignan è uno straccia Zanichelli». Tuttavia, l’esaltazione lascia presto spazio all’angoscia per la delicata situazione contrattuale. Con la scadenza che si avvicina e il mercato di gennaio alle porte, Pellegatti lancia un allarme accorato: «Fra 32 giorni potremmo perderlo se firmasse per un’altra squadra. Io impazzisco all’idea di perdere un altro portiere».

Il valore di Maignan per questa squadra non è solo estetico ma pesantemente numerico: secondo la stima del giornalista, i punti «regalati» dalle sue parate decisive sono passati da 8 a 10 in pochissimo tempo. Senza quel «cammeo» straordinario, la partita con la Lazio avrebbe potuto prendere una piega disastrosa per un Milan apparso, nel primo tempo, tra i più brutti e involuti di questo 2025.

