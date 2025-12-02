Maignan Milan, il portiere eroe con la Lazio ma il rinnovo stenta: una big di Serie A e la Premier League pronte all’assalto a parametro zero

Maignan Milan, le prodezze contro Inter e Lazio riaccendono i riflettori sul futuro: contratto in scadenza, la Juve e le big inglesi fiutano l’affare

Ci sono serate magiche in cui un portiere smette i panni del semplice difensore dei pali per indossare quelli del protagonista assoluto, capace di decidere le sorti di un incontro più di un attaccante. È esattamente quello che sta vivendo Mike Maignan, autore di una prestazione monumentale nel recente derby Inter-Milan, dove ha letteralmente abbassato la saracinesca con tre interventi decisivi, compresa la parata determinante sul rigore di Calhanoglu. Un rendimento super, replicato anche nella sfida contro la Lazio, che ribadisce lo status del francese come uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale. Tuttavia, come sottolinea l’analisi di Calciomercato.it, queste notti di gloria a San Siro rischiano di incidere pesantemente sul suo futuro, attirando le attenzioni di Juventus e, in misura minore, dell’Inter.

Maignan Milan, rinnovo lontano? Ultime

La situazione contrattuale di “Magic Mike” è il vero nodo della questione: a giugno scadrà il suo contratto con il club di via Aldo Rossi e, al momento, all’orizzonte non si intravedono grosse novità in chiave rinnovo. Questo stallo ha acceso i radar della Vecchia Signora: a Torino le prestazioni di Michele Di Gregorio non convincono appieno e la dirigenza sta pensando seriamente al francese come a un ghiotto affare a zero. Sarebbe un colpo clamoroso, anche se non mancano i dubbi legati ai costi da sostenere per l’ingaggio e alla ben nota incognita infortuni, fattori già analizzati dalla testata specializzata.

Il Milan, dal canto suo, non si è ancora arreso e spera di trovare l’accordo per blindare il suo campione. Tuttavia, l’ostacolo per le italiane non è solo economico ma geografico: la concorrenza estera è spietata, con Bayern Monaco e Chelsea in prima fila. Inoltre, l’ostacolo maggiore è rappresentato proprio dalla Premier League, il campionato in cui Maignan ha sempre sognato di poter giocare.

