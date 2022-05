Carlo Pellegatti intervenuto a Tutti Convocati ha detto la sua su Leao e Florenzi all’indomani di Verona Milan

«Leao per lo scatto e la velocità è un giocatore unico in Europa in questo momento. Florenzi per me è sempre stato un acquisto perfetto per il suo carisma per lo spogliatoio»