Pellegatti: «Con l'Inter potrebbe giocare ancora Gabbia, Calabria...»

Carlo Pellegatti ha analizzato la sfida di martedì in Coppa Italia contro l’Inter: Gabbia ancora titolare, Calabria fortemente debilitato

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, Carlo Pellegatti ha parlato del Derby di Coppa Italia in programma martedì sera:

La penso come Pioli. Il Derby di Coppa Italia non avrà influenze per lo Scudetto. Anche se dovessimo vincere 21-0 con l’Inter poi con la Lazio sarebbe comunque tutta un’altra partita. Il Milan è alle prese con il problema di gastroenterite con febbre di Calabria. Rischia di giocare Gabbia e contro l’attacco dell’Inter, che è molto forte, non ci voleva