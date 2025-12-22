Pellegatti avverte il Milan su Bartesaghi e svela i piani di Tare. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato dei rossoneri entra in una fase caldissima, tra possibili colpi in entrata per blindare la difesa e il rischio di dolorose cessioni eccellenti. Nel suo ultimo video editoriale sul proprio canale YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulle strategie del Diavolo, soffermandosi in particolare sulle manovre portate avanti da Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente di grande esperienza internazionale, e sulle richieste di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro della fase difensiva.

Difesa: il rebus Disasi e la pista Luiz Felipe

Uno dei nomi più caldi per il reparto arretrato è quello di Axel Disasi, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea dotato di una fisicità imponente. Sebbene la Gazzetta lo indichi come una pista concreta, Pellegatti invita alla massima cautela. Nonostante le smentite di rito che filtrano da via Aldo Rossi, il giornalista ricorda come lo stesso scetticismo iniziale avesse accompagnato la trattativa per Niclas Fullkrug, centravanti tedesco dalla stazza possente, poi effettivamente arrivato a rinforzare l’attacco di Allegri.

Parallelamente, emerge l’ipotesi Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano ex Lazio e attualmente in forza all’Al-Ittihad, calciatore che conosce molto bene la Serie A per la sua rapidità e abilità nell’anticipo. Igli Tare, che lo ha già avuto alle sue dipendenze in passato, starebbe valutando la fattibilità dell’operazione per regalare al Diavolo un innesto di sicura affidabilità.

Allarme Premier League: l’Arsenal punta Bartesaghi

La notizia che però preoccupa maggiormente i tifosi rossoneri riguarda il futuro di Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro di grande prospettiva cresciuto nel vivaio del Milan. Secondo quanto riferito dalla fonte, club di Premier League, con l’Arsenal di Mikel Arteta in prima fila, starebbero monitorando con estrema attenzione il talento classe 2005.

Il timore di Pellegatti è legato alle “sirene inglesi” e alla possibilità di realizzare una plusvalenza record che potrebbe tentare la dirigenza. Privarsi di un giovane così promettente sarebbe un colpo duro per il progetto di Massimiliano Allegri, che punta molto sulla crescita interna, ma le logiche del mercato moderno potrebbero spingere Igli Tare a valutare offerte fuori mercato. Il futuro della fascia sinistra dei rossoneri, dunque, resta appeso a un filo, tra la voglia di confermare i propri gioielli e le necessità di bilancio.