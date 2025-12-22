Calciomercato Milan: nessun investimento monstre a gennaio. Furlani detta la linea

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani detta la linea per gennaio: nessun investimento monstre, deroga solo per l’U23 rossonera

Il mercato invernale del Milan si muoverà su binari di estrema prudenza finanziaria. Secondo quanto riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, la proprietà rossonera non ha attualmente in programma grandi esborsi per la prima squadra durante la finestra di riparazione.

Calciomercato Milan, la strategia: focus sui giovani e il futuro

L’unica deroga alla linea del risparmio riguarda la linea verde e il progetto Milan Futuro. Il club è pronto a investire su profili futuribili e di prospettiva:

Colpo Arizala: L’investimento principale sarà destinato all’esterno sinistro colombiano Jhon Arizala (classe 2005). Il giovane talento arriverà per rinforzare la catena mancina anche se è viva l’ipotesi di un prestito al Tolosa.

Oltre al colombiano, sono previsti altri piccoli movimenti per puntellare la rosa impegnata in Serie D, con l'obiettivo di garantire la crescita dei talenti di domani.

Questa scelta conferma la volontà di affidarsi a formule come il prestito con diritto per i tasselli mancanti ad Allegri (come Füllkrug o il difensore), senza intaccare il budget consolidato.