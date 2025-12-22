Calciomercato Milan, retroscena Fullkrug: grosso sacrificio economico del tedesco! E c’è il pressing sul West Ham per il riscatto

Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Fullkrug: l’attaccante tedesco si è ridotto l’ingaggio pur di sbarcare a Milanello

Il Milan è a un passo dal definire l’arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’operazione ha subito un’accelerazione decisiva grazie alla ferma volontà dell’attaccante tedesco, pronto a tutto pur di vestire la maglia rossonera già nei primi giorni di gennaio.

Calciomercato Milan, le cifre dell’accordo per Fullkrug: un’operazione “low cost”

Il Milan è riuscito a strappare condizioni economiche estremamente favorevoli, trasformando l’acquisto del centravanti in una vera opportunità di mercato:

Formula del trasferimento: Si lavora su un prestito gratuito fino al termine della stagione. Un risultato importante per Igli Tare, che riesce così a rinforzare l’attacco senza intaccare il budget previsto per il difensore centrale.

Si lavora su un fino al termine della stagione. Un risultato importante per Igli Tare, che riesce così a rinforzare l’attacco senza intaccare il budget previsto per il difensore centrale. Ingaggio e sacrificio: Füllkrug ha dimostrato di volere fortemente il Diavolo accettando un taglio dello stipendio. Il Milan pagherà al calciatore circa 1,3 milioni di euro netti per i sei mesi di contratto, una cifra inferiore rispetto ai suoi standard in Premier League.

Il nodo del riscatto

La trattativa si sta ora spostando sui dettagli relativi al futuro riscatto. Füllkrug stesso starebbe facendo pressione sul West Ham per agevolare il suo trasferimento definitivo a giugno: