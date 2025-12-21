Calciomercato Milan, conferme su Fullkrug: tedesco in arrivo ma Tare non si ferma. Difensore e non solo

Calciomercato Milan, Igli Tare scatenato: bloccato Fullkrug e caccia al difensore centrale ma non sono escluse sorprese

Il mercato del Milan entra nel vivo con una mossa decisa per l’attacco. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, il club rossonero ha ormai bloccato Niclas Füllkrug. Il DS Igli Tare ha accelerato i contatti con il West Ham e con l’entourage del calciatore, trovando un’intesa che attende solo l’apertura ufficiale della sessione di gennaio per essere formalizzata.

Calciomercato Milan, Füllkrug: formula e tempistiche

L’operazione per il centravanti tedesco si è resa necessaria dopo le notizie poco rassicuranti sulle condizioni di Santiago Gimenez, destinato all’operazione alla caviglia.

I dettagli dell’accordo: Il Milan ha ottenuto il “sì” del giocatore, desideroso di lasciare la Premier League per rilanciarsi in Serie A. La formula prevista è quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13-14 milioni di euro .

Definizione imminente: Moretto sottolinea come la trattativa sia ormai alle battute finali, con il Milan intenzionato a chiudere ogni dettaglio entro la prossima settimana per mettere il giocatore a disposizione di Allegri il prima possibile.

Non solo attacco: il piano per la difesa

Una volta blindato il “Panzer” tedesco, gli sforzi di Tare si sposteranno sul reparto arretrato. Il Milan non intende fermarsi e sta valutando diversi scenari: