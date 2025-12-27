HANNO DETTO
Pellegatti sul rinnovo Maignan: il bonus retroattivo e il patto Champions. Cosa sta succedendo
Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha confermato i passi avanti per quanto riguarda il rinnovo di Mike Maignan: le dichiarazioni
Il futuro di Mike Maignan si arricchisce di un retroscena clamoroso. Nel suo ultimo video su YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha commentato l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport (firmata da Andrea Ramazzotti), svelando un piano strategico del Milan per abbattere le ultime resistenze del portiere francese e blindarlo in vista del 2026.
Pellegatti e il rinnovo di Maignan, la formula “Retroattiva”: un premio alla firma mascherato
Secondo Pellegatti, la chiave per sbloccare il rinnovo non sarebbe solo lo stipendio da top player (7 milioni tra base e bonus), ma una clausola temporale inedita:
- Scadenza a marzo: Se Maignan dovesse firmare il prolungamento entro la fine del mercato invernale o al massimo entro marzo 2026, il Milan scatterebbe un conguaglio economico importante.
- Lo stipendio retroattivo: Il club potrebbe riconoscergli la differenza tra l’attuale ingaggio e i nuovi 5-7 milioni anche per i mesi già trascorsi. Si tratterebbe, di fatto, di un consistente “premio alla firma” erogato sotto forma di arretrati, a patto che venga centrato l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions League.
- Il fattore Champions: Questo bonus servirebbe a pareggiare le cifre che Maignan potrebbe percepire andando via a parametro zero verso club come Chelsea o Bayern Monaco.
Il peso di Allegri e dello spogliatoio
Oltre all’ingegneria finanziaria di Furlani e Tare, Pellegatti sottolinea come la bilancia penda per il 70-80% dalla volontà del giocatore, fortemente influenzato dall’ambiente:
- L’insistenza di Max: Massimiliano Allegri parla quotidianamente con Mike per convincerlo a restare il perno della difesa.
- Il patto con i compagni: Lo spogliatoio ha “adottato” la causa del rinnovo, facendo sentire a Maignan l’importanza centrale che ricopre nel nuovo ciclo.