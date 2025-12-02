Pellegatti analizza la metamorfosi del Milan contro la Lazio: l’elogio a Fofana e il gol da rapace di Leao nel secondo tempo

Pellegatti commenta il cambio di passo nella ripresa e difende il centrocampista francese. Leao decisivo da centravanti puro, giusto non dare il rigore

Attraverso il suo consueto appuntamento su YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato con la solita passione la vittoria dei rossoneri contro la Lazio, soffermandosi sull’inspiegabile metamorfosi avvenuta nell’intervallo. Il giornalista ha sottolineato come la squadra, in difficoltà nella prima frazione, non potesse nemmeno sperare in cambi risolutivi, vista la carenza di alternative offensive in quel momento, con Ricci e Jashari che non offrivano garanzie immediate e Nkunku privo di un vero sostituto se non l’adattato Loftus-Cheek. Tuttavia, al rientro dagli spogliatoi, la musica è cambiata drasticamente.

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE – «Però come se fossimo nel paese insieme ad Alice nel paese delle meraviglie, nel secondo tempo dopo 30 secondi il Milan ha incominciato a giocare. Un altro Milan, velocità, precisione, fraseggi. Un altro Milan».

Il commento si accende quando si parla dei singoli, in particolare di Youssouf Fofana. Pellegatti lo inserisce tra i migliori in campo, difendendolo strenuamente dalle critiche piovute per qualche errore tecnico. La tesi è chiara: il francese era l’unico a lottare e farsi vedere mentre gli altri erano spariti. Proprio da un’azione del mediano nasce il gol vittoria, trasformato da Rafael Leao con un movimento da bomber di razza.

FOFANA E IL GOL DI LEAO – «Io metterò Fofana fra i migliori perché quando nel primo tempo leggevo: che disastro Fofana, dicevo ai miei amici lo state giudicando perché si è visto, gli altri non potete giudicarli perchè non si sono mai visti, quindi per me fra i migliori, perché lui è presente, lotta, sbaglia, ma c’è sempre. Al quinto minuto Fofana allarga, pallone a destra, Tomori mette un pallone in mezzo, e da centravanti puro, io che sono fra i primi ad avere dubbi sulle attitudini di centravanti del nostro buon Leao, da grande attaccante, da Pippo Inzaghi, da rapace d’area di rigore, pam, rete, 1 a 0».

Nel finale, il Milan ha saputo resistere senza concedere vere occasioni, con Mike Maignan sostanzialmente inoperoso in quella fase, fino all’episodio arbitrale del 94′ che Pellegatti giudica correttamente chiuso senza l’assegnazione del penalty.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.