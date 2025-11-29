Pellegatti sta con Allegri: «Basta svolazzi, ho preso troppo freddo l'anno scorso. Ora voglio solo...»

Pellegatti difende il pragmatismo del tecnico: «Non c’è vergogna a difendersi. Dopo lo shock dell’ottavo posto, ho bisogno di certezze e punti, non di estetica»

Sulle frequenze del suo seguitissimo canale YouTube, la storica voce rossonera Carlo Pellegatti ha voluto schierarsi apertamente dalla parte di Massimiliano Allegri, rispondendo alle critiche di chi accusa il tecnico di un atteggiamento troppo difensivista e speculativo. Il giornalista non nega la natura estremamente pragmatica dell’attuale Milan, ma ne sottolinea la necessità vitale in questo momento storico. Riprendendo le dichiarazioni della vigilia dell’allenatore, Pellegatti evidenzia come non ci debba essere vergogna nel difendersi; al contrario, la squadra deve ritrovare il gusto di proteggere la propria porta, ricorrendo a linee strette e concretezza, rimandando lo spettacolo a tempi migliori.

Pellegatti e l’elogio ad Allegri

La riflessione del cronista si fa poi estremamente personale e colorita. Pur essendo cresciuto con il mito del “grande Milan”, quello votato all’attacco e alla bellezza, Pellegatti confessa di essere rimasto letteralmente scioccato dalla scorsa stagione, definita senza mezzi termini come la più brutta della storia recente. L’aver chiuso all’ottavo posto, con una rosa che meritava ampiamente la zona Champions (terzo o quarto posto), ha lasciato scorie pesanti. Utilizzando una metafora molto efficace, il giornalista spiega di aver “preso troppo freddo” l’anno passato a causa delle delusioni e di aver bisogno ora di certezze, paragonando il tatticismo di Allegri a una “coperta calda”.

Poco importano dunque gli “svolazzi” estetici o il bel gioco fine a se stesso: oggi l’unica cosa che conta per l’ambiente rossonero è vincere, restare in testa alla classifica e lottare fino alla fine. Per questo motivo, ringrazia Allegri per la solidità che sta dando alla squadra, fondamentale anche per ottenere risultati pesanti come quello nel derby. Per le bellezze stilistiche ci sarà tempo, ora servono i punti e la testa della classifica.