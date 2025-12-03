Pellegatti frena il mercato Milan di gennaio: «Se non ci saranno cessioni, non ci saranno acquisti. Thiago Silva...»

Pellegatti, la strategia del club è chiara: zero investimenti senza incassi. Allegri senza alternative in attacco? La situazione

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato in entrata del Milan a gennaio, riportando una notizia che ridimensiona drasticamente le ambizioni dei tifosi rossoneri. Secondo il giornalista, la volontà del club è quella di non effettuare alcun movimento in entrata, a meno che non si concretizzi prima qualche cessione che porti denaro fresco nelle casse.

Pellegatti ha esposto il concetto con chiarezza, citando anche un’altra fonte: «La notizia, come confermato anche da Corriere della Sera, è che se non ci saranno cessioni, Tare sempre pronto a cogliere ogni opportunità, ma se non ci saranno cessioni non ci saranno acquisti. Altro che difensore, Thiago Silva, Christensen, 20 milioni per un difensore. Ma io l’ho sempre detto, ma quando mai spenderemo 20 milioni per un difensore o per l’attaccante».

Pellegatti e la strategia di mercato del Milan

Il giornalista ha poi sottolineato la fragilità della rosa, soprattutto in attacco, in assenza di alternative ai titolari: «Rendetevi conto che non abbiamo Pulisic, ha avuto un problema, venisse un fruncolettino al naso per cui Nkunku non possa giocare, non abbiamo nient’altro».

La linea dura imposta dalla dirigenza è dettata dalla necessità di autofinanziamento: «Non interessa, se non si cede, cioè se non si portano a casa soldi, soldi non verranno messi nella campagna acquisti di gennaio, a meno che ci sia qualche prestito, qualche opportunità del genere, ma investimenti, se non ci saranno cessioni, trapela dal Milan che non saranno fatti. È inutile, così funziona, purtroppo così funziona». Dunque, i grandi nomi e gli investimenti onerosi sono per ora esclusi.

