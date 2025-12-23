HANNO DETTO
Pellegatti e il mercato difesa: «Muro per Gatti e Skriniar, serve un colpo alla Fullkrug ma i rossoneri hanno un grosso problema»
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha fatto il punto sul mercato del Milan per quanto riguarda la caccia a un difensore
Attraverso il suo canale YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulle strategie difensive del Milan per gennaio. Se l’attacco è stato sistemato con l’arrivo del “Panzer” tedesco Fullkrug, il reparto arretrato presenta ancora diverse incognite, legate soprattutto ai paletti economici imposti dalla società.
L’analisi di Pellegatti: “Zero euro per gennaio”
Il punto fermo della sessione invernale, secondo Pellegatti, è la formula del trasferimento. Il Milan non sembra intenzionato a investire capitali immediati:
- Il diktat economico: «Fino a quando avrò notizie diverse, il Milan non fa uscire un euro dal mercato di gennaio. Se avrò novità ne parlerò, ma la linea resta quella del prestito».
- Il “No” della Juve per Gatti: Nonostante il nome sia stato accostato da Gianluca Di Marzio e sia molto gradito ad Allegri, la Juventus ha alzato un muro invalicabile: «La Juve non presta sicuramente Gatti».
- Il sogno Skriniar: Anche la pista che porta all’ex Inter appare gelida. Nonostante le turbolenze nel calcio turco, il Fenerbahçe non intende privarsi di Milan Škriniar, specialmente in prestito.
La missione di Igli Tare: Cercasi “Opportunità”
Con i big blindati dai rispettivi club, il DS rossonero dovrà muoversi nell’ombra per scovare profili internazionali a costi contenuti:
- L’opzione Dier: Eric Dier del Monaco viene citato come profilo interessante e di caratura internazionale, ma resta il dubbio sulla volontà del club monegasco di cederlo a titolo temporaneo.
- Il metodo Füllkrug: La missione di Tare è replicare l’operazione fatta con il West Ham: trovare un giocatore esperto, ai margini del suo club attuale, pronto a sbarcare a Milano in prestito gratuito.