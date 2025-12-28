Pellegatti preoccupato: l’ombra della pubalgia su Leao e l’attacco “leggero”. Le parole del giornalista

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni fisiche di Rafael Leao

Nel suo ultimo intervento sul canale YouTube, Carlo Pellegatti ha lanciato un grido d’allarme che gela l’entusiasmo dei tifosi rossoneri proprio a ridosso del lunch match di San Siro. Il noto giornalista non si è limitato all’analisi tattica, ma è sceso nei dettagli delle condizioni fisiche e psicologiche dei protagonisti del Milan di Massimiliano Allegri.

Allarme Leao: “La pubalgia è infida”

Le parole di Pellegatti gettano una luce diversa sul forfait del portoghese contro il Verona. Non un semplice fastidio muscolare, ma un problema più profondo:

Il timore del giornalista: «La pubalgia è infida, perché ti sembra sempre di essere guarito e poi non è così. Per Rafa sono un po’ preoccupato sinceramente…».

Gestione delicata: Se le sensazioni di Pellegatti venissero confermate, la cautela di Allegri per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio diventerebbe obbligatoria per non compromettere l'intera stagione e il futuro nel 2026.

Attacco in crisi e il loop di Nkunku

In vista della sfida contro l’Hellas, Pellegatti non nasconde i suoi dubbi sulla capacità realizzativa attuale della squadra: